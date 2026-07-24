У Братиславі затримали колишнього посадовця Української асоціації футболу: готується екстрадиція

Фото: Офіс Генерального прокурора

У Братиславі затримали колишнього високопосадовця Федерації футболу України, який роками переховувався від українського правосуддя

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними джерел "Бабеля", ідеться про колишнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

За даними слідства, він організував схему виведення майже 295 мільйонів гривень коштів Федерації через підконтрольні комерційні структури.

"За даними слідства, він організував схему виведення майже 295 млн грн коштів Федерації через підконтрольні комерційні структури. Для цього укладалися фіктивні договори на постачання морепродуктів, елітних сортів чаю, кави та електрообладнання, які існували лише на папері. Гроші були виведені, а Федерація футболу України та її регіональні осередки зазнали багатомільйонних збитків", — повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

Офіс генерального прокурора вже розпочав процедуру екстрадиції затриманого до України.

"Офіс Генерального прокурора вже розпочав процедуру екстрадиції. Мною скеровано до компетентних органів Словацької Республіки лист про намір звернутися із запитом про видачу цієї особи, а також про застосування тимчасового арешту", — зазначив генеральний прокурор.За словами Кравченка, затримання стало можливим завдяки міжнародній співпраці українських та словацьких правоохоронців.

Він також наголосив, що Україна продовжить домагатися повернення до відповідальності осіб, які переховуються за кордоном.

Нагадаємо, що Велика Британія відмовила в екстрадиції депутата-втікача Артема Дмитрука. Вестмінстерський магістратський суд у Лондоні ухвалив рішення на основі статті 8 Європейської конвенції з прав людини , яка гарантує право на повагу приватного та сімейного життя.