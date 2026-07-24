Россияне приготовили ракеты: атака может быть уже сегодня.
Президент Украины предупредил, что российские оккупанты готовят новый массированный удар по Украине. Атака может произойти уже сегодня
Об этом президент Украины сказал в своем обращении, передает RegioNews.
По словам Владимира Зеленского, данные данные Киев получил от разведки, а также от партнеров. Идет речь о том, что РФ приготовила ракеты для нового удара по Украине.
"Информация предыдущая такова, что в течение 48 часов. Пожалуйста, берегите себя - учитывайте сигналы воздушной тревоги", - говорит президент Украины.
Напомним, что ранее российские кафиры нанесли авиаудар по Запорожью, есть попадание по частному сектору.
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