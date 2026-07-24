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24 липня 2026, 21:59

П'яна ДТП у Дніпрі: жінка на Hyundai протаранила автівку та збила пішохода

24 липня 2026, 21:59
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У Дніпрі слідчі повідомили про підозру жінці, яка, за даними правоохоронців, у стані алкогольного сп’яніння спричинила дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок аварії тяжкі травми отримав 59-річний пішохід

Про це повідомила поліція Дніпропетровської обаласті, передає RegioNews.

Унаслідок аварії 59-річний пішохід отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 липня близько 21:00 у Самарському районі Дніпра.

За попередніми даними слідства, водійка автомобіля Hyundai Getz, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, порушила правила дорожнього руху, зіткнулася з автомобілем Daewoo Lanos, після чого здійснила наїзд на пішоходів.

Унаслідок аварії один із пішоходів дістав тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу.

За даним фактом слідчі Дніпровського районного управління поліції № 2 повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження).

Вирішується питання стосовно обрання фігурантці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що патрульні задокументували дорожньо-транспортну пригоду за участю нетверезої водійки, яка сталася на вулиці Заводській у Хмельницьку.

Під час перевірки у жінки виявили 3,45 проміле алкоголю в крові — майже у 17 разів більше за допустиму норму.

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