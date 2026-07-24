Стрілянина та пожежа в Ужгороді: у Шахтинському лісі заблокували озброєного зловмисника

Фото: Нацполіція

Сьогодні 24 липня близько 18:30 на вулиці Олега Куцина до поліцейських звернулися кілька дітей. Вони повідомили, що з території Шахтинського лісу чули звуки пострілів і бачили підозрілого чоловіка

Про це повідомила Нацполіція України, передає RegioNews .

Правоохоронці негайно прибули на вказане місце. Під час обстеження території вони знову почули постріли. За попередньою інформацією, одна з куль могла влучити в закинуту будівлю, внаслідок чого виникла пожежа, яка поширилася на лісовий масив.

На місці події триває спеціальна поліцейська операція. До пошуків та затримання озброєного чоловіка залучено додаткові сили поліції, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД. Правоохоронці проводять заходи зі встановлення місцеперебування та затримання зловмисника.

Поліція закликає громадян не наближатися до району проведення спецоперації, а в разі виявлення підозрілих осіб або отримання будь-якої інформації про можливе місцеперебування стрільця негайно повідомити на спецлінію 102.

Пізніше поліція повідомила, що стрілка затримали.

Нагадаємо, що у Кривому Розі жінка напала на двох патрульних поліцейських. Це сталось, коли вони затримували її друга.