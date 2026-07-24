10:56  24 липня
На Хмельниччині засудили жінку, яка довела 15-річну доньку до сепсису
11:37  24 липня
Ворог вдарив по Одесі: пошкоджений магазин, є постраждалий
08:17  24 липня
У Полтаві 11-річна дитина випала з шостого поверху
UA | RU
UA | RU
24 липня 2026, 20:00

"Друг Труханова" Ткач після обшуків утік за кордон - ЗМІ

24 липня 2026, 20:00
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У ЗМІ з'явилась інформація про можливу втечу за кордон Костянтина Ткача. За даними джерел, це сталось після обшуків

Про це повідомив блогер Ігор Лаченков, передає RegioNews.

За словами блогера, у "друга Труханова" Костянтина Ткача провели обшуки, після чого він нібито виїхав за кордон. За словами Ігоря Лаченкова, Бюро економічної безпеки провело обшуки у бізнесмена, який виграє багато тендерів в Одесі.

Також Ігор Лаченков додав, що від час обшуку Ткач нібито добровільно віддав свій телефон правоохоронцям.

Що відомо про обшуки

За даними "Думської", обшуки та вилучення документів проводили в офісах компанії "ГЕРЦ" та пов'язаних із нею структур детективи Бюро економічної безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора. За даними джерел журналістів, слідчі дії відбуваються в рамках розслідування можливого ухилення від сплати податків.

Ці компанії пов'язують із Костянтином Ткачем. В Одесі вони є одним із найбільших гравців та працюють на ринку прийому та розподілу комунальних платежів.

При цьому у компанії "ГЕРЦ" заявили, що інформація про обшуки в її офісах не відповідає дійсності. За даними підприємства, слідчі дії проводилися в "Югтранстерміналі" і не пов'язані з діяльністю "ГЕРЦ".

"На підтвердження нам надали копію ухвали Печерського районного суду Києва. Згідно з документом, суд дозволив проведення обшуку в рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків). У ухвалі згадується ТОВ "Югтранс-Термінал", засновником якого є підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ "Аверс". Також зазначено, що обшук санкціоновано за адресою Єврейська, 2А, де розташована частина офісних приміщень", - кажуть журналісти.

Нагадаємо, раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі арешт майна колишнього керівника Офісу Президента.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
розслідування обшуки Одеса
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
На Київщині чоловік загинув під колесами потяга
24 липня 2026, 20:55
"Божевільні люди": Зеленський вперше прокоментував скандальні заяви Юлії Мендель
24 липня 2026, 20:46
У Харкові водій на скаженій швидкості на смерть збив 18-річного хлопця
24 липня 2026, 20:40
СБУ завдала ударів по російських НПЗ
24 липня 2026, 20:20
У Братиславі затримали колишнього посадовця Української асоціації футболу: готується екстрадиція
24 липня 2026, 19:59
Удари дронів і артилерії по Херсонщині: шестеро поранених, серед них — працівниці лікарні
24 липня 2026, 19:45
На Хмельниччині дитина випала з автобуса на ходу
24 липня 2026, 19:40
Російський дрон поцілив у локомотив пасажирського поїзда на Дніпропетровщині
24 липня 2026, 19:40
Авіаудар по Запоріжжю: окупанти поцілили у приватний сектор та цвинтар
24 липня 2026, 18:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Валерій Пекар
Юрій Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »