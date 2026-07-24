"Друг Труханова" Ткач після обшуків утік за кордон - ЗМІ

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У ЗМІ з'явилась інформація про можливу втечу за кордон Костянтина Ткача. За даними джерел, це сталось після обшуків

Про це повідомив блогер Ігор Лаченков, передає RegioNews.

За словами блогера, у "друга Труханова" Костянтина Ткача провели обшуки, після чого він нібито виїхав за кордон. За словами Ігоря Лаченкова, Бюро економічної безпеки провело обшуки у бізнесмена, який виграє багато тендерів в Одесі.

Також Ігор Лаченков додав, що від час обшуку Ткач нібито добровільно віддав свій телефон правоохоронцям.

Що відомо про обшуки

За даними "Думської", обшуки та вилучення документів проводили в офісах компанії "ГЕРЦ" та пов'язаних із нею структур детективи Бюро економічної безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора. За даними джерел журналістів, слідчі дії відбуваються в рамках розслідування можливого ухилення від сплати податків.

Ці компанії пов'язують із Костянтином Ткачем. В Одесі вони є одним із найбільших гравців та працюють на ринку прийому та розподілу комунальних платежів.

При цьому у компанії "ГЕРЦ" заявили, що інформація про обшуки в її офісах не відповідає дійсності. За даними підприємства, слідчі дії проводилися в "Югтранстерміналі" і не пов'язані з діяльністю "ГЕРЦ".

"На підтвердження нам надали копію ухвали Печерського районного суду Києва. Згідно з документом, суд дозволив проведення обшуку в рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків). У ухвалі згадується ТОВ "Югтранс-Термінал", засновником якого є підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ "Аверс". Також зазначено, що обшук санкціоновано за адресою Єврейська, 2А, де розташована частина офісних приміщень", - кажуть журналісти.

Нагадаємо, раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі арешт майна колишнього керівника Офісу Президента.