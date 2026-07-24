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24 липня 2026, 21:30

Допомагав окупантам знищувати український зв'язок: заочно покарали скандального пропагандиста

24 липня 2026, 21:30
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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За публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури 39-річного проросійського політексперта та журналіста з Івано-Франківська Михайла Шпіра визнано винним у державній зраді, колабораційній діяльності, пропаганді війни, виправдовуванні збройної агресії РФ проти України, поширенні пропагандистських матеріалів і погрозах працівникові правоохоронного органу

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Чоловіка заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавлено права обіймати керівні посади в органах державної влади й місцевого самоврядування строком на 15 років.

Прокурори довели, що до 2014 року засуджений проживав в Івано-Франківську, займався журналістською та підприємницькою діяльністю, був редактором кількох видань, зокрема російських. Після Революції Гідності переїхав до Києва, де став постійним учасником проросійських телеканалів Медведчука, поширюючи кремлівські наративи. Також балотувався до Верховної Ради від нині забороненої партії ОПЗЖ.

У 2020 році втік до Москви, звідки продовжив інформаційну діяльність на користь держави-агресора, а після початку повномасштабного вторгнення переїхав на тимчасово окуповану територію Херсонської області.

Там він добровільно обійняв посаду виконувача обов’язків заступника так званого міністра цифрового розвитку та масових комунікацій окупаційної адміністрації. На посаді санкціонував знищення телекомунікаційних веж українських операторів мобільного зв’язку та телерадіомовлення на окупованій Херсонщині, через що тисячі місцевих жителів залишилися без зв’язку та доступу до інформації.

Крім того, засуджений допомагав окупаційній владі впроваджувати цифрові сервіси та електронний документообіг, а також систематично публікував у своєму Telegram-каналі заклики до знищення України й українців, виправдовував агресію РФ та погрожував українським правоохоронцям.

У серпні 2023 року його призначили вже на постійну посаду заступника так званого міністра цифрового розвитку та масових комунікацій окупаційної адміністрації, яку він обіймає й нині.

У 2023 році Івано-Франківський міський суд заочно засудив Шпіра до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за посягання на територіальну цілісність України.

Нагадаємо, що прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Херсона за фактом пособництва державі-агресору у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з окупаційною адміністрацією.

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