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У пʼятницю, 24 липня, близько 11:30 у Києві пролунали вибухи. Ворог атакував столицю балістичними ракетами

Про це інформує RegioNews із посиланням на міського голову Віталія Кличка.

Мер повідомив про виклик медиків у Святошинський район міста після ворожої атаки.

Мешканців закликали під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракет на Київ.

За інформацією моніторингових каналів, ворог застосував від 10 до 12 балістичних ракет. Після атаки у місті фіксується задимлення.

Нагадаємо, 24 липня близько 11:00 російські військові атакували цивільну інфраструктуру Одеси. Пошкоджений магазин, є постраждалий.