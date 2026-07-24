У Харкові водій на скаженій швидкості на смерть збив 18-річного хлопця

Фото: прокуратура

У Харкові будуть судити водія, який спричинив смертельну ДТП. Внаслідок аварії загинув 18-річний хлопець і травмувалась неповнолітня дівчина

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Аварія сталась ввечері 20 травня на одному з центральних проспектів Харкова. 38-річний водій Audi A4 рухався на швидкості понад 150 кілометрів на годину. Він наїхав на двох пішоходів: 18-річного хлопця та 17-річну дівчину. Внаслідок ДТП хлопець загинув на місці, а дівчина отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Водію вже повідомили про підозру та взяли його під варту. Чоловік розкаявся. Найближчим часом він постане перед судом.

Нагадаємо, раніше суд обрав запобіжний захід 24-річному водієві, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну аварію в місті Броди Золочівського району. Внаслідок ДТП загинули троє неповнолітніх дівчат.