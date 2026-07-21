Прикордонники накрили вогнем російський "Град"
Українські захисники продовжують нищити російську техніку. Прикордонники показали, як вони знищили російський БМ-21 "Град"
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На відео можна побачити роботу прикордонного підрозділу "Фенікс". На своїй ділянці фронту бійці знищили кілька одиниць ворожої артилерії. Зокрема, це "Мста-Б" та "Гіацинт-Б". Накрили вогнем скупчення російських дронів-ждунів, а також зменшили кількість окупантів.
"Окрім того, просто на марші було виявлено й знищено БМ-21 "Град". Горіло довго та яскраво", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше на Харківщині захисники вдарили по двом укриттям росіян, а також антені зв'язку та автомобілю. Зокрема, знищили квадроцикл ворога.
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