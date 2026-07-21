Пограбував пенсіонерку та зняв гроші за пін-кодом з блокнота: на Дніпропетровщині судитимуть 15-річного підлітка

Фото ілюстративне

У Покрові слідчі направили до суду обвинувальний акт щодо 15-річного хлопця, який пограбував літню жінку та зняв гроші з її банківської картки

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

15 квітня близько 21-ї обвинувачений побачив біля місцевого супермаркету жінку похилого віку та пішов за нею до двору будинку. Біля під’їзду хлопець підбіг до потерпілої, вихопив із її рук пакет та втік з місця злочину.

В речах жінки він виявив банківську картку та аркуш із записаним PIN-кодом. Того ж вечора у банкоматі здійснив понад десяток операцій зі зняття готівки, заволодівши понад 12 тисячами гривень потерпілої.

Правоохоронці встановили особу зловмисника — ним виявився 15-річний місцевий мешканець. Під час досудового розслідування неповнолітній повністю відшкодував потерпілій завдані матеріальні збитки.

Слідчі завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт щодо фігуранта за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України та ч. 4 ст. 185 КК України.

Нагадаємо,що у Центральному районі Дніпра 16 липня підозрюваний попросив у перехожого мобільний телефон, а потім скористався його неуважністю та відкрито заволодів ним.