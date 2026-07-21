На Херсонщині через атаки ворожих дронів загинула співробітниця ОВА, є поранені

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Впродовж 21 липня 2026 року армія РФ здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою авіації, артилерії та дронів

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, ще три – отримали травми.

У Херсоні внаслідок застосування ворогом БпЛА у власному автомобілі загинула 45-річна співробітниця обласної адміністрації.

Також від російських дронів у Херсоні ще три людини дістали поранень.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Нагадаємо, що 20 липня росіяни обстрілювали Херсонщину за допомогою артилерії, мінометної зброї та дронів. Внаслідок атаки постраждали місцеві жителі.