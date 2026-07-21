20:40  21 липня
У Києві псевдо-СБУ виманили у пенсіонерки її останні гроші
19:58  21 липня
Привласнював пенсію померлої: у Харкові чоловіка підозрюють у шахрайстві
18:25  21 липня
У Харкові адвокат за 5 тисяч продав "свободу від армії"
UA | RU
UA | RU
21 липня 2026, 20:38

На Херсонщині через атаки ворожих дронів загинула співробітниця ОВА, є поранені

21 липня 2026, 20:38
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Впродовж 21 липня 2026 року армія РФ здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою авіації, артилерії та дронів

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, ще три – отримали травми.

У Херсоні внаслідок застосування ворогом БпЛА у власному автомобілі загинула 45-річна співробітниця обласної адміністрації.

Також від російських дронів у Херсоні ще три людини дістали поранень.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Нагадаємо, що 20 липня росіяни обстрілювали Херсонщину за допомогою артилерії, мінометної зброї та дронів. Внаслідок атаки постраждали місцеві жителі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
росіяни Херсонська область атака
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
ДТП в Івано-Франківську: мотоцикліст після зіткнення з легковиком збив на переході жінку з 5-річною дитиною
21 липня 2026, 20:59
У Києві псевдо-СБУ виманили у пенсіонерки її останні гроші
21 липня 2026, 20:40
Прикордонники накрили вогнем російський "Град"
21 липня 2026, 20:15
Привласнював пенсію померлої: у Харкові чоловіка підозрюють у шахрайстві
21 липня 2026, 19:58
До 7 років за ґратами за крадіжку мільйона: у Дніпрі покарали недобросовісного працівника
21 липня 2026, 19:45
Пограбував пенсіонерку та зняв гроші за пін-кодом з блокнота: на Дніпропетровщині судитимуть 15-річного підлітка
21 липня 2026, 19:25
Потрапили на відео: в Івано-Франківську підлітки пошкодили орендований електросамокат
21 липня 2026, 18:58
У Києві судитимуть шахрая, який під виглядом СБУ ошукав народну артистку
21 липня 2026, 18:48
У Чорноморську через обстріл повністю припинили водопостачання
21 липня 2026, 18:26
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Валерій Пекар
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »