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21 липня 2026, 19:45

До 7 років за ґратами за крадіжку мільйона: у Дніпрі покарали недобросовісного працівника

21 липня 2026, 19:45
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Дніпрі суд виніс вирок чоловікові, який, працюючи на підприємстві, викрав зі складського приміщення роботодавця 1 мільйон гривень

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За зібраними поліцейськими матеріалами, суд визнав винним чоловіка у крадіжці в особливо великих розмірах та призначив обвинуваченому покарання 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Подія сталася 26 квітня у Соборному районі. Працюючи на підприємстві та маючи доступ до складського приміщення, чоловік скористався відсутністю працівників у неробочий день. Коли за його діями ніхто не спостерігав, зловмисник викрав із приміщення мільйон гривень, які належали роботодавцю.

Правоохоронці встановили та затримали фігуранта.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч.5 ст.185 КК України та скерували обвинувальний акт до суду.

Нагадаємо, що у Києві судитимуть псевдоправоохоронця, який ошукав народну артистку України на понад шість мільйонів гривень, слідство завершено, справу скеровано до суду.

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