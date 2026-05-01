"Військовим не здаємо": як ріелтори заробляють на захисниках

Журналісти перевірили, як ріелтори та орендодавці здають житло для військових. Виявилось, що заробляють на цьому чимало, а часто - взагалі відмовляються

Про це розповіли журналісти Bihus.Info, передає RegioNews.

Зазначається, що коли військові отримують наказ про переміщення, їм доводиться шукати житло самостійно. Зокрема, захисники самі платять за оренду. Проте виявилось, що ціни для військових завищують.

Наприклад, у східних регіонах за 40-50 тисяч гривень на місяць захисникам часто можуть пропонувати житло без меблів, без ремонту, або взагалі літню кухню. При цьому в Києві чи Одесі за ці гроші можна орендувати навіть квартиру в центрі міста (якщо це одна кімната).

Журналісти також перевірили "бажання" ріелторів співпрацювати з військовими. Один із них повідомив, що ріелтор бере 50% комісії. Тобто, навіть якщо йдеться про житло для військових поблизу лінії фронту, доведеться сплачувати комісію. Крім того, це у випадку, якщо власник будинку взагалі погодиться на військових.

Коли журналісти зателефонували по оголошенню та сказали про пошук житла для пари, ріелтор був згоден дати контакти власниці житла. Однак коли за тим самим номером зателефонував "військовий", йому відмовили.

Нагадаємо, в Україні дорожчає оренда квартир. За словами експертів, у великих містах можливе помірне підвищення ставок або їх утримання на поточному рівні.