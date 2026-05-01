01 травня 2026, 18:40

"Військовим не здаємо": як ріелтори заробляють на захисниках

01 травня 2026, 18:40
Фото з відкритих джерел
Журналісти перевірили, як ріелтори та орендодавці здають житло для військових. Виявилось, що заробляють на цьому чимало, а часто - взагалі відмовляються

Про це розповіли журналісти Bihus.Info, передає RegioNews.

Зазначається, що коли військові отримують наказ про переміщення, їм доводиться шукати житло самостійно. Зокрема, захисники самі платять за оренду. Проте виявилось, що ціни для військових завищують.

Наприклад, у східних регіонах за 40-50 тисяч гривень на місяць захисникам часто можуть пропонувати житло без меблів, без ремонту, або взагалі літню кухню. При цьому в Києві чи Одесі за ці гроші можна орендувати навіть квартиру в центрі міста (якщо це одна кімната).

Журналісти також перевірили "бажання" ріелторів співпрацювати з військовими. Один із них повідомив, що ріелтор бере 50% комісії. Тобто, навіть якщо йдеться про житло для військових поблизу лінії фронту, доведеться сплачувати комісію. Крім того, це у випадку, якщо власник будинку взагалі погодиться на військових.

Коли журналісти зателефонували по оголошенню та сказали про пошук житла для пари, ріелтор був згоден дати контакти власниці житла. Однак коли за тим самим номером зателефонував "військовий", йому відмовили.

Нагадаємо, в Україні дорожчає оренда квартир. За словами експертів, у великих містах можливе помірне підвищення ставок або їх утримання на поточному рівні.

оренда житла військові розслідування
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
