СБУ атакувала три нафтобази у Ставропольському краї та танкер Avero: деталі спецоперації

Фото: СБУ

Безпілотники Служби безпеки України завдали ураження по трьох нафтобазах у Ставропольському краї РФ та російському тіньовому танкеру

Про це повідомили в СБУ, передає RegioNews .

Українські БПЛА завдали ударів по трьох нафтобазах у Ставропольському краї. Відстань до цілей від державного кордону становила близько 600 км.

Унаслідок атаки на всіх трьох об'єктах виникли масштабні пожежі. Зафіксовані вибухи та займання резервуарів із пально-мастильними матеріалами.

"Такі спецоперації ускладнюють експорт російської нафти, позбавляють Кремль нафтодоларових надходжень, які йдуть на війну проти України, а також знижують можливості ворога забезпечувати свої війська пальним", - підкреслили в СБУ.

Танкер Avero був задіяний у транспортуванні російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго, запровадженого країнами G7 та ЄС. Судно вивозило нафту, зокрема до Китаю та Індії.

Як поінформували в СБУ, "по танкеру, який перебуває під санкціями України, відпрацював морський дрон СБУ "Мамай". Саме такі судна тіньового флоту допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження, забезпечувати експорт нафти та отримувати кошти для фінансування війни".

Це вже четвертий тіньовий танкер РФ, уражений СБУ за останні десять днів.

Усі ці судна належать до класу Suezmax – великих морських танкерів, які використовуються для транспортування значних обсягів нафти і нафтопродуктів.

Нагадаємо, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вночі 19 липня завдали ураження по 13 електропідстанціях, зокрема восьми - в тимчасово окупованому Криму, і чотирьох плавзасобах тіньового флоту Російської Федерації у Чорному морі.