12:50  19 липня
Внаслідок російського авіаудару по Херсонщині загинула жінка
11:08  19 липня
Росіяни атакували дроном автомобіль Червоного Хреста на Запоріжжі
10:58  19 липня
У Києві перекрили рух на двох вулицях: перелік ділянок та схема об’їзду
UA | RU
UA | RU
19 липня 2026, 14:16

СБУ атакувала три нафтобази у Ставропольському краї та танкер Avero: деталі спецоперації

19 липня 2026, 14:16
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Безпілотники Служби безпеки України завдали ураження по трьох нафтобазах у Ставропольському краї РФ та російському тіньовому танкеру

Про це повідомили в СБУ, передає RegioNews.

Українські БПЛА завдали ударів по трьох нафтобазах у Ставропольському краї. Відстань до цілей від державного кордону становила близько 600 км.

Унаслідок атаки на всіх трьох об'єктах виникли масштабні пожежі. Зафіксовані вибухи та займання резервуарів із пально-мастильними матеріалами.

"Такі спецоперації ускладнюють експорт російської нафти, позбавляють Кремль нафтодоларових надходжень, які йдуть на війну проти України, а також знижують можливості ворога забезпечувати свої війська пальним", - підкреслили в СБУ.

Танкер Avero був задіяний у транспортуванні російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго, запровадженого країнами G7 та ЄС. Судно вивозило нафту, зокрема до Китаю та Індії.

Як поінформували в СБУ, "по танкеру, який перебуває під санкціями України, відпрацював морський дрон СБУ "Мамай". Саме такі судна тіньового флоту допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження, забезпечувати експорт нафти та отримувати кошти для фінансування війни".

Це вже четвертий тіньовий танкер РФ, уражений СБУ за останні десять днів.

Усі ці судна належать до класу Suezmax – великих морських танкерів, які використовуються для транспортування значних обсягів нафти і нафтопродуктів.

Нагадаємо, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вночі 19 липня завдали ураження по 13 електропідстанціях, зокрема восьми - в тимчасово окупованому Криму, і чотирьох плавзасобах тіньового флоту Російської Федерації у Чорному морі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ Танкер нафтобаза
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
На Рівненщині підлітки на мотоциклах влетіли у вантажівку, є постраждалі
19 липня 2026, 15:44
Росія знищила завод військового спорядження UKRTAC у Києві: команда пообіцяла відбудуватися
19 липня 2026, 15:21
Росіяни атакували Суми авіабомбами: є загибла та поранені
19 липня 2026, 14:44
На Рівненщині поліція встановлює обставини фатальної аварії за участю мотоцикліста
19 липня 2026, 13:45
Росія вдарила по передмістю Харкова: троє загиблих, 16 поранених
19 липня 2026, 13:03
Внаслідок російського авіаудару по Херсонщині загинула жінка
19 липня 2026, 12:50
Удар по Ізюму: кількість постраждалих зросла до 17, серед поранених — однорічна дитина
19 липня 2026, 12:12
"Кримський рубильник off": Сили безпілотних систем знеструмили 13 підстанцій та атакували флот РФ
19 липня 2026, 11:59
Facebook "ліг": що відомо про ранковий збій у роботі соцмережі
19 липня 2026, 11:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Віктор Ягун
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »