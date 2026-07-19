СБУ атаковала три нефтебазы в Ставропольском крае и танкер Avero: детали спецоперации

Фото: СБУ

Беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение по трем нефтебазам в Ставропольском крае РФ и российскому теневому танкеру

Об этом сообщили в СБУ, передает RegioNews .

Украинские БПЛА нанесли удары по трем нефтебазам в Ставропольском крае. Расстояние до целей от государственной границы составляло около 600 км.

В результате атаки на всех трех объектах возникли масштабные пожары. Зафиксированы взрывы и возгорание резервуаров с горюче-смазочными материалами.

"Такие спецоперации усложняют экспорт российской нефти, лишают Кремль нефтедолларовых поступлений, которые идут на войну против Украины, а также снижают возможности врага снабжать свои войска горючим", - подчеркнули в СБУ.

Танкер Avero был задействован в транспортировке российской сырой нефти в период действия нефтяного эмбарго, введенного странами G7 и ЕС. Судно вывозило нефть, в том числе в Китай и Индию.

Как проинформировали в СБУ, "по находящемуся под санкциями Украины танкеру отработал морской дрон СБУ "Мамай". Именно такие суда теневого флота помогают Кремлю обходить международные ограничения, обеспечивать экспорт нефти и получать средства для финансирования войны".

Это уже четвертый теневой танкер РФ, пораженный СБУ за последние десять дней.

Все эти суда относятся к классу Suezmax – крупным морским танкерам, которые используются для транспортировки значительных объемов нефти и нефтепродуктов.

Напомним, что подразделения Сил беспилотных систем ВСУ ночью 19 июля нанесли поражение по 13 электроподстанциям, в том числе восьми - во временно оккупированном Крыму, и четырех плавсредствах теневого флота Российской Федерации в Черном море.