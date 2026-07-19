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19 липня 2026, 11:59

"Кримський рубильник off": Сили безпілотних систем знеструмили 13 підстанцій та атакували флот РФ

19 липня 2026, 11:59
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Фото: AFP
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Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вночі 19 липня завдали ураження по 13 електропідстанціях, зокрема восьми - в тимчасово окупованому Криму, і чотирьох плавзасобах тіньового флоту Російської Федерації у Чорному морі

Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, передає RegioNews.

За його словами, у період дії операцій СБС "МоЛоЧКа" та "Кримський рубильник off” з 1 по 19 липня уражені 176 плавзасобів тіньового флоту РФ та 96 енерговузлів.

Уночі 19 липня в оперативній глибині ворога уражені 59 цілей. Ураження здійснили оператори 414, 412, 20 і 427 бригад СБС.

За інформацією Бровді, за ніч у Чорному морі уражені два танкери, суховантажне судно і плавкран.

Крім того, уражені 13 енерговузлів/підстанцій: вісім - у Криму, п'ять - на південній та східній частині тимчасово захоплених територій.

Як зазначив командувач СБС, "блимало у Керчі, Старому Криму, Ялті, Судаку, Бердянську, Єди-Кую, Понизівці, Щебетівці, Зеленому Яру, Широкому та інших населених пунктах".

Уражені електропідстанція ПС 110 кВ "Соляна" у Керчі (Крим), електропідстанція ПС 220 кВ "Азовська" у Старому Крим (Крим), електропідстанція ПС 110 кВ "Зоря" у Понизівці (Крим), електропідстанція ПС 110 кВ "Дарсан" у Ялті (Крим), електропідстанція ПС 110 кВ "Капсель" у Судаку (Крим), електропідстанція ПС 110 кВ "Коктебель" у Щебетовці (Крим), електропідстанція ПС 110 кВ "Леніно" у Єди-Кую (Крим), електропідстанція ПС 220 кВ "Нансосна-3" у Зеленому Яру (Крим), електропідстанція ПС 150 кВ "Бердянська" у Бердянську, електропідстанція в Широкому Херсонської області, електропідстанція у Білій Горі Луганської області, електропідстанція у Землянках Донецької області та електропідстанція у Безгиновому на Луганщині.

За інформацією Генштабу ЗСУ, "у ніч на 19 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника".

Так, уражені два танкери в акваторії Чорного моря, а також плавучий кран в акваторії Азовського моря.

Танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах Збройних сил Російської Федерації. Плавучі крани забезпечують виконання портових робіт, навантаження й розвантаження вантажів, а також підтримують функціонування морської логістики армії РФ.

Також ураженой зенітний ракетний комплекс "Бук" у районі Зеленопілля Запорізької області.

Крім того, уражений автомобільний міст у районі Новоекономічного на Донеччині, який ворог використовує для військової логістики.

Нагадаємо, що 18 липня Україна завдала далекобійних ударів по низці об'єктів на території Росії, а також у тимчасово окупованому Криму та акваторіях Азовського й Чорного морів.

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