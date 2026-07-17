В Україні рухнули ціни на картоплю: які ціни в супермаркетах
У липні українські виробники активно збирають урожай молодої картоплі. Завдяки збільшеню пропозиції ціна на овоч падає
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Наразі середня вартість молодої картоплі в Україні 22 гривні за кілограм. При цьому ще в червні це було 40 гривень за кілограм. Експерти прогнозують, що найближчими тижнями ціни можуть й надалі падати.
У популярних мережах супермаркетів середні ціни на молоду картоплю такі:
- Metro – 16,64 гривні за кілограм;
- Auchan – 18,60 гривні за кілограм;
- Novus – 18,69 гривні за кілограм;
- Megamarket – 32,50 гривні за кілограм.
Нагадаємо, що також в Україні дешевшають овочі з так званого "борщового набору". Стало відомо, яка зараз вартість такого "кошика".
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