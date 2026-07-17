Ціни на бензин зростають: які цінники на українських АЗС перед вихідними
В Україні через загострення ситуації на Близькому Сході та низку інших факторів регулярно змінюються цінники на АЗС. Стало відомо, які ціни на пальне перед вихідними
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 17 липня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 78,99 гривні за літр (+0,21 гривні);
- бензин А-95 – 75,07 гривні за літр (+0,21 гривні);
- бензин А-92 – 70,48 гривні за літр (+0,09 гривні);
- дизпальне – 77,10 гривні за літр (+0,66 гривні);
- автогаз – 40,01 гривні за літр (-0,01 гривні).
Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.
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