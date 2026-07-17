На Чернігівщині чоловік через "допомогу від ООН" втратив 50 тисяч

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У Чернігівській області чоловік вимагав компенсацію грошей від банку. Виявилось, він розраховував на фінансову допомогу, але в результаті втратив гроші

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Улітку з двох рахунків чоловіка протягом кількох хвилин списали 49 699 гривень. Наступного дня він звернувся до банку із заявою про спірні операції та повідомив про інцидент поліцію.

Після того як банк відмовив повертати гроші, чоловік звернувся до суду. Він вимагав, щоб з банка стягнули моральну шкоду. Проте як з'ясувалось, чоловік перейшов у Telegram за посиланням щодо нібито оформлення допомоги від ООН, однак, побачивши необхідність авторизації через застосунок банкінгу припинив дії.

У банку зазначили, що платежі були виконані через мобільний застосунок із використанням необхідної автентифікації. Зокрема, зазначили, що фінансовий номер не змінювався, SIM-картка не перевипускалася, а клієнт отримував повідомлення про вхід до застосунку та попередження не повідомляти коди підтвердження.

В результаті суд не зобов'язав банк повертати чоловіку гроші.

Нагадаємо, на Прикарпатті псевдобанкіри залишили пенсіонерку без останніх грошей. Жінці зателефонував незнайомець, який представився працівником банку. Він переконів її, що нібито для "захисту" грошей вона повинна повідомити йому конфіденційні дані банківської картки. З рахнінку жінки зняли 75 тисяч гривень.