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17 липня 2026, 21:50

У Києві чоловік за три місяці безкоштовно пожив у 68 квартирах

17 липня 2026, 21:50
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Фото з відкритих джерел
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У Києві судили чоловіка через схему з квартирами. Виявилось, що він заселявся у помешкання, але після отримання доступу до житла скасовував оплату, через що орендодавці не отримували гроші

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Киянин знаходив квартири для подобової оренди через онлайн-сервіс. При цьому під час спілкування з менеджерами він використовував вигадане ім'я. Шахрай надсилав орендодавцям скриншоти електронних квитанцій про нібито успішну оплату, але коли отримував ключі від житла - скасовував платіжні операції.

У результаті чоловік безкоштовно пожив у 68 квартирах у різних районах столиці. Загалом сума скасованих платежів становить понад 106 тисяч гривень.

На суді він повністю визнав провину. Суд призначив покарання у вигляді року пробаційного нагляду.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині правоохоронці викрили афериста. Він разом зі спільником із тимчасово окупованої території спустошував банківські картки людей. Серед потерпілих були військові.

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