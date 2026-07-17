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17 липня 2026, 22:13

На Запоріжжі ворожий БпЛА атакував ДСНС-ників під час гасіння пожежі

17 липня 2026, 22:13
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Фото: ДСНС
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У Запорізькій області російські війська 17 липня завдали повторного удару безпілотником по рятувальниках, які ліквідовували пожежу, спричинену попереднім обстрілом. Унаслідок атаки поранення отримав один із надзвичайників

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

За даними рятувальників, займання в екосистемі виникло після ворожого обстрілу. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт російські окупанти здійснили повторний удар БпЛА безпосередньо по місцю роботи вогнеборців.

Унаслідок атаки один рятувальник дістав осколкові поранення.

"Наразі він перебуває в лікарні, де отримує усю необхідну медичну допомогу", — повідомили надзвичайники.

Нагадаємо, що у Марганці Дніпропетровської області увечері 17 липня внаслідок дронової атаки на автобус одна людина загинула, ще восьмеро людей дістали поранень.

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