На Запоріжжі ворожий БпЛА атакував ДСНС-ників під час гасіння пожежі

Фото: ДСНС

У Запорізькій області російські війська 17 липня завдали повторного удару безпілотником по рятувальниках, які ліквідовували пожежу, спричинену попереднім обстрілом. Унаслідок атаки поранення отримав один із надзвичайників

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

За даними рятувальників, займання в екосистемі виникло після ворожого обстрілу. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт російські окупанти здійснили повторний удар БпЛА безпосередньо по місцю роботи вогнеборців.

Унаслідок атаки один рятувальник дістав осколкові поранення.

"Наразі він перебуває в лікарні, де отримує усю необхідну медичну допомогу", — повідомили надзвичайники.

Нагадаємо, що у Марганці Дніпропетровської області увечері 17 липня внаслідок дронової атаки на автобус одна людина загинула, ще восьмеро людей дістали поранень.