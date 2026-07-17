В Украине рухнули цены на картофель: какие цены в супермаркетах

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Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В настоящее время средняя стоимость молодого картофеля в Украине 22 гривны за килограмм. При этом еще в июне это было 40 гривен за килограмм. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие недели цены могут и дальше падать.

В популярных сетях супермаркетов средние цены на молодой картофель таковы:

Metro – 16,64 гривны за килограмм;

Auchan – 18,60 гривны за килограмм;

Novus – 18,69 гривны за килограмм;

Megamarket – 32,50 гривны за килограмм.

Напомним, что также в Украине дешевеют овощи так называемого "борщового набора". Стало известно, какая сейчас стоимость такой "корзины".