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17 июля 2026, 22:30

Цены на бензин растут: какие ценники на украинских АЗС перед выходными

17 июля 2026, 22:30
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Фото из открытых источников
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В Украине из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и ряда других факторов регулярно меняются ценники на АЗС. Стало известно, какие цены на топливо перед выходными

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 17 июля средние цены на АЗС в Украине:

  • бензин А-95 премиум – 78,99 гривны за литр (+0,21 гривны);
  • бензин А-95 – 75,07 гривны за литр (+0,21 гривны);
  • бензин А-92 – 70,48 гривны за литр (+0,09 гривны);
  • дизтопливо – 77,10 гривны за литр (+0,66 гривны);
  • автогаз – 40,01 гривны за литр (-0,01 гривны).

Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.

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