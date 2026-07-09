"Альфа" СБУ встановила рекорд ефективності: понад 5500 окупантів знешкоджено за червень
Спецпідрозділ "Альфа" Служби безпеки України вже четвертий місяць поспіль посідає перше місце серед підрозділів Сил оборони України за результатами бойової роботи
Про це повідомили в СБУ, передає RegioNews.
За верифікованими даними профільного підрозділу Центру спеціальних операцій "А", у червні 2026 року спецпризначенці знешкодили понад 5 500 російських військових.
Також упродовж місяця було уражено:
- 6909 безпілотників і наземних роботизованих комплексів;
- 2402 одиниці автомобільної техніки;
- 1722 антени та вузли зв'язку;
- 1395 фортифікаційних споруд;
- 433 розрахунки БпЛА;
- 161 склад боєприпасів і військового майна;
- 78 артилерійських систем і самохідних артилерійських установок;
- 34 засоби радіолокаційної боротьби та радіоелектронної боротьби;
- 33 одиниці бронетехніки, зокрема 7 танків і 26 бойових броньованих машин;
- 16 реактивних систем залпового вогню;
- 14 засобів протиповітряної оборони;
- 8 одиниць водного транспорту;
- 2 одиниці авіаційної техніки.
У СБУ зазначили, що в червні спецпризначенці суттєво підвищили ефективність застосування далекобійних безпілотних систем (deep strike та middle strike), а також збільшили кількість уражених командних і спостережних пунктів та районів зосередження особового складу противника.
Очільник СБУ Євгеній Хмара заявив, що підрозділ щомісяця нарощує свої можливості, особливо у сфері безпілотних систем і далекобійного ураження.
Нагадаємо, що у ніч на 9 липня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових та воєнно-економічних об’єктів Росії.