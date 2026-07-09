"Альфа" СБУ встановила рекорд ефективності: понад 5500 окупантів знешкоджено за червень

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Спецпідрозділ "Альфа" Служби безпеки України вже четвертий місяць поспіль посідає перше місце серед підрозділів Сил оборони України за результатами бойової роботи

Про це повідомили в СБУ, передає RegioNews .

За верифікованими даними профільного підрозділу Центру спеціальних операцій "А", у червні 2026 року спецпризначенці знешкодили понад 5 500 російських військових.

Також упродовж місяця було уражено:

6909 безпілотників і наземних роботизованих комплексів;

2402 одиниці автомобільної техніки;

1722 антени та вузли зв'язку;

1395 фортифікаційних споруд;

433 розрахунки БпЛА;

161 склад боєприпасів і військового майна;

78 артилерійських систем і самохідних артилерійських установок;

34 засоби радіолокаційної боротьби та радіоелектронної боротьби;

33 одиниці бронетехніки, зокрема 7 танків і 26 бойових броньованих машин;

16 реактивних систем залпового вогню;

14 засобів протиповітряної оборони;

8 одиниць водного транспорту;

2 одиниці авіаційної техніки.

У СБУ зазначили, що в червні спецпризначенці суттєво підвищили ефективність застосування далекобійних безпілотних систем (deep strike та middle strike), а також збільшили кількість уражених командних і спостережних пунктів та районів зосередження особового складу противника.

Очільник СБУ Євгеній Хмара заявив, що підрозділ щомісяця нарощує свої можливості, особливо у сфері безпілотних систем і далекобійного ураження.

Нагадаємо, що у ніч на 9 липня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових та воєнно-економічних об’єктів Росії.