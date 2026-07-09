13:30  09 липня
На Київщині жінка загинула під колесами потяга
11:49  09 липня
Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні
10:44  09 липня
Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: загинув підліток, дев'ятеро людей у лікарні
UA | RU
UA | RU
09 липня 2026, 16:59

"Альфа" СБУ встановила рекорд ефективності: понад 5500 окупантів знешкоджено за червень

09 липня 2026, 16:59
Читайте также на русском языке
Фото: скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Спецпідрозділ "Альфа" Служби безпеки України вже четвертий місяць поспіль посідає перше місце серед підрозділів Сил оборони України за результатами бойової роботи

Про це повідомили в СБУ, передає RegioNews.

За верифікованими даними профільного підрозділу Центру спеціальних операцій "А", у червні 2026 року спецпризначенці знешкодили понад 5 500 російських військових.

Також упродовж місяця було уражено:

  • 6909 безпілотників і наземних роботизованих комплексів;
  • 2402 одиниці автомобільної техніки;
  • 1722 антени та вузли зв'язку;
  • 1395 фортифікаційних споруд;
  • 433 розрахунки БпЛА;
  • 161 склад боєприпасів і військового майна;
  • 78 артилерійських систем і самохідних артилерійських установок;
  • 34 засоби радіолокаційної боротьби та радіоелектронної боротьби;
  • 33 одиниці бронетехніки, зокрема 7 танків і 26 бойових броньованих машин;
  • 16 реактивних систем залпового вогню;
  • 14 засобів протиповітряної оборони;
  • 8 одиниць водного транспорту;
  • 2 одиниці авіаційної техніки.

У СБУ зазначили, що в червні спецпризначенці суттєво підвищили ефективність застосування далекобійних безпілотних систем (deep strike та middle strike), а також збільшили кількість уражених командних і спостережних пунктів та районів зосередження особового складу противника.

Очільник СБУ Євгеній Хмара заявив, що підрозділ щомісяця нарощує свої можливості, особливо у сфері безпілотних систем і далекобійного ураження.

Нагадаємо, що у ніч на 9 липня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових та воєнно-економічних об’єктів Росії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ окупанти Рекорд
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
В Івано-Франківську жінка понівечила портрет загиблого воїна: поліція відкрила провадження
09 липня 2026, 18:46
Прикордонники на Північно-Слобожанському напрямку накрили росіян вогнем
09 липня 2026, 18:40
"Лікував" себе наркотиками: у Рівному лікар незаконно виписав майже сотню рецептів
09 липня 2026, 18:19
У Херсоні російський дрон атакував маршрутний автобус
09 липня 2026, 18:15
Смерть на балконі: у Києві чоловіку повідомили про підозру через загибель собаки у спеку
09 липня 2026, 17:56
Обстріли Дніпропетровщини: троє поранених, знищена АЗС та пошкоджена амбулаторія
09 липня 2026, 17:47
ДТП на Одещині: поліція затримала водія вантажівки, яка протаранила мікроавтобус
09 липня 2026, 17:28
Бізнес за ґратами: ув’язнені ошукали українців на продажі неіснуючих дров
09 липня 2026, 16:48
Тищенко вніс заставу у 10 мільйонів гривень та вийшов із СІЗО
09 липня 2026, 16:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Всі публікації »
Сергій Фурса
Павло Казарін
Севгіль Мусаєва
Всі блоги »