Сили оборони ліквідували за добу 1600 російських окупантів – Генштаб
Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 420 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу бійці ЗСУ знищили 1600 окупантів, пʼять танків, три бронемашини, 58 артилерійських систем, одну РСЗВ, чотири засоби ППО, 1734 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 494 одиниці автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 13.07.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в ніч на 10 липня Сили оборони атакували 18 російських суден, кілька великих нафтопереробних заводів, терміналів та складів із пальним. Зокрема, один із найбільших НПЗ росіян.
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