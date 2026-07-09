Вимагали 100 тисяч євро у виробника дронів: підозрюють радницю ТПП та її сина

Фото: СБУ

СБУ та Офіс генпрокурора викрили схему у Торгово-промисловій палаті України. Радницю з правових питань та її сина підозрюють у вимаганні 100 тисяч євро у виробника українських безпілотних систем

Про це інформує пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, фігуранткою справи є радниця президента Торгово-промислової палати України з правових питань Любов Нестиренко.

За даними слідства, кошти вимагали за підготовку експертного висновку, який мав допомогти підприємству уникнути штрафів після пожежі на складах.

За даними слідства, до радниці ТПП звернулося оборонне підприємство, яке виготовляло та постачало бойові безпілотники за державним контрактом. У червні 2026 року на його складах сталася пожежа внаслідок російської повітряної атаки, через що частина продукції була знищена.

Підприємство звернулося по експертний висновок щодо зміни обставин, який мав допомогти пояснити зрив строків виконання контракту та уникнути штрафних санкцій.

Правоохоронці стверджують, що Нестиренко вимагала за цей документ 100 тисяч євро, а свого сина залучила як посередника. За даними Офісу генпрокурора, підприємству нібито погрожували створенням штучних проблем із документами у разі відмови від передачі коштів.

Передачу грошей правоохоронці задокументували двома траншами по 50 тисяч євро. Після отримання другої частини коштів 7 липня радницю ТПП та її сина затримали.

Їм повідомили про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та поєднаному з вимаганням.

Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Для Любові Нестиренко визначили заставу у розмірі 10 мільйонів гривень, для її сина – 5 мільйонів гривень.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.

Довідка: Любов Нестиренко – українська юристка, радниця з правових питань Офісу президента Торгово-промислової палати України.

Спеціалізується на питаннях господарського права, міжнародної торгівлі, перевезень і логістики, енергетики та природних ресурсів.

Має юридичну освіту – закінчила економіко-правовий факультет Донецького державного університету.

Нагадаємо, правоохоронці викрили чиновника одного з постів митниці у Львівській області. Відомо, що він вимагав від компаній-імпортерів хабарі за безперешкодне ввезення авто в Україну.