У Полтаві накрили мережу нелегальних вейпів: товару на 5 млн грн

Фото: БЕБ

У Полтаві припинено діяльність 14 торгових павільйонів, де продавали електронні сигарети та рідини до них сумнівного походження без дозвільних документів

передає RegioNews.

За даними слідства, група осіб із Полтави та Харкова організувала у місті мережу з 14 кіосків для продажу електронних сигарет, рідин та комплектуючих без фіскальних чеків і дозволів.

Під час санкціонованих обшуків у торгових павільйонах та місцях зберігання продукції вилучено підакцизні товари та компоненти для їх виготовлення на суму близько 5 млн грн.

Зокрема, вилучено понад 1100 одноразових електронних сигарет, понад 1300 флаконів готових рідин, близько 400 наборів компонентів, а також майже 30 тисяч флаконів із сировиною для виготовлення рідин, зокрема гліцерином, ароматизаторами та нікотиновими підсилювачами смаку.

Також вилучено готівку та мобільні телефони.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Детективи БЕБ встановлюють усіх осіб, причетних до організації та функціонування нелегального бізнесу.

Нагадаємо, в Україні викрили масштабну схему незаконного виробництва та збуту рідин для електронних сигарет, яка діяла з 2023 року. Продукцію збували через мережу фізичних торгових точок та онлайн-магазини. До функціонування схеми було залучено понад 200 осіб.

Раніше журналісти Bihus.Info, у межах розслідування з'ясували, що масштабна мережа магазинів U420 продає психотропні речовини під виглядом сувенірної продукції.

Перші магазини U420 відкрилися у Києві навесні 2025 року, а нині мережа налічує близько 30 точок у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. Основну аудиторію, за спостереженнями журналістів, складає молодь, зокрема підлітки.

