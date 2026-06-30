До лав армії РФ через зраду: судитимуть одесита, який воює проти ЗСУ

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Правоохоронці заочно повідомили про підозру громадянину України у державній зраді. За даними слідства, злочин було вчинено в умовах воєнного стану

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури громадянину України заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, чоловік, який до початку повномасштабного вторгнення проживав в Одесі, на початку березня 2025 року добровільно перейшов на бік держави-агресора.

Він вступив на військову службу до добровольчого козацького загону спеціального призначення "Барс-16" у складі збройних сил РФ, склав присягу на вірність країні-агресору та вирушив брати участь у бойових діях проти України.

Наразі, за інформацією слідства, він продовжує воювати проти власної держави.

Крім участі у бойових діях, слідство встановило, що підозрюваний сприяв російським окупантам, передаючи інформацію про українських військовослужбовців, а також неодноразово публічно підтримував агресивну політику російської федерації щодо України. Також задокументовано його участь у проросійських сепаратистських заходах в Одесі у 2014 році.

Нагадаємо, що колишнього начальника Штабу Антитерористичного центру при СБУ Дмитра Козюру визнано винним у державній зраді в умовах воєнного стану.