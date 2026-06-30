Укрпошта закриває останнє відділення у Дружківці через небезпеку

Фото: Ігор Смілянський

АТ "Укрпошта" призупиняє роботу останнього відділення в Дружківці на Донеччині. Мешканців міста обслуговуватимуть відділення у Красноторці та в Краматорську

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, передає RegioNews .

"Сьогодні (а точніше — тиждень тому) я прийняв рішення тимчасово призупинити роботу нашого останнього відділення в Дружківці на Донеччині. Ми трималися там стільки, скільки це було хоч якось можливо без значного ризику для працівників і клієнтів, але останнім часом цей ліміт уже було перевищено”, - йдеться в повідомленні.

Мешканці Дружківки можуть продовжити обслуговування у найближчих відділеннях у смт Красноторка та в Краматорську. Крім того, отримувати пенсії чи соціальні виплати можна в будь-якому відділенні Укрпошти по всій країні.

Подбали в Укрпошті і про команду. Начальник дружківського відділення працюватиме в Краматорську, листоноша — біля Кам’янського, інші працівники теж обирають для себе нові місця.

Нагадаємо, що Національний банк заявив, що гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський не відповідає вимогам для керівника компанії, яка надає фінансові та платіжні послуги. Через це НБУ вимагає відсторонити його від посади.