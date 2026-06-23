Махінації на мільйони: екснардеп намагався відібрати у держави столичну лікарню

Фото: Офіс Генерального прокурора

Екснардепу та його спільникам повідомлено про підозру у спробі заволодіння майновим комплексом лікарні в Києві вартістю понад 47 млн грн

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру чотирьом особам, причетним до спроби незаконного заволодіння майном республіканської клінічної лікарні в Києві.

Серед підозрюваних - колишній народний депутат IV–VI скликань, його бізнес-партнери та інші учасники схеми.

За даними слідства, вони намагалися заволодіти недобудованим медичним комплексом у Деснянському районі столиці, до складу якого входять лікарня з опіковим центром, поліклініка та діагностичний корпус. Об’єкт розташований на земельній ділянці площею понад 21 га.

Для реалізації плану підозрювані штучно створили борг підприємства, відповідального за будівництво, перед підконтрольною компанією. Підставою стали нібито виконані роботи з доопрацювання проєктної документації, які фактично не проводилися. Сума фіктивної заборгованості склала 29,7 млн грн.

У подальшому цей борг використали в процедурі банкрутства, що дозволило підконтрольній структурі отримати статус основного кредитора та вплив на долю майнового комплексу. Це створювало передумови для фактичного заволодіння об’єктом і землею під ним.

Вартість майна, на яке посягали підозрювані, перевищує 47 млн грн. Реалізувати схему повністю їм не вдалося через брак фінансування та необхідність залучення додаткових учасників.

Окремо встановлено, що у 2018–2019 роках право вимоги за цим боргом було відчужено третім особам за 300 тис. доларів США. Надалі це стало інструментом для подальших махінацій із майном лікарні.

За клопотанням прокурорів на будівлі лікарні та земельну ділянку накладено арешт.

Нагадаємо, що прокурори повідомили про підозру директору підприємства-постачальника бетону та начальнику будівельної дільниці підрядної організації за фактом заволодіння понад 8,1 млн грн під час будівництва захисних споруд для Зміївської ТЕС.