Нічний удар по Одещині: росіяни атакували портову інфраструктуру
У ніч на 13 серпня російські війська завдали удару по Ізмаїльському району Одеської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Ізмаїльську РВА.
Ворог поцілив по портовій інфраструктурі. Внаслідок атаки є пошкодження, виникла пожежа.
Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Одещині 11 серпня загинули двоє людей, ще троє постраждали.
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