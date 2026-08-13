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13 серпня 2026, 07:06

Нічний удар по Одещині: росіяни атакували портову інфраструктуру

13 серпня 2026, 07:06
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У ніч на 13 серпня російські війська завдали удару по Ізмаїльському району Одеської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Ізмаїльську РВА.

Ворог поцілив по портовій інфраструктурі. Внаслідок атаки є пошкодження, виникла пожежа.

Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Одещині 11 серпня загинули двоє людей, ще троє постраждали.

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