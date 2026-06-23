Фото: 15 армійський корпус, Максим Феофанов

У ніч на 23 червня РФ атакувала Україну 135 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 118 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих дронів на трьох локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня російські війська завдали удару по Запорізькому району. Внаслідок атаки поранення отримали двоє людей, також пошкоджено будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.