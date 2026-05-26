26 травня 2026, 20:57

Прикордонники бригади "Форпост" взяли в полон окупантів за допомогою дрона

26 травня 2026, 20:57
Фото: ДПСУ
Бійці прикордонної бригади "Форпост" успішно провели унікальну операцію, взявши в полон чотирьох військовослужбовців ЗС РФ за допомогою безпілотника Matrice 4T

Про це повідомила ДПСУ, передає RegioNews.

"На підступах до позицій Сил оборони України, внаслідок вогневого подавлення та злагоджених дій прикордонників бригади "Форпост", за допомогою БПЛА "Matrice 4T", взято в полон 4 військовослужбовців ЗС РФ", - ідеться у повідомленні.

Російські військові залишили укриття, склали зброю та, виконуючи команди операторів українського дрона, рушили у напрямку українських позицій, щоб здатися.

"Ще кілька років тому такий сценарій здавався фантастикою. Сьогодні – це реальність сучасної війни, у якій технології та професіоналізм українських воїнів змушують ворога обирати між полоном і знищенням", - зазначили військові.

Нагадаємо, що українські захисники продовжують нищити росіян на фронті. На цей раз військові показали свіжі кадри з фронту, де нищать бронемашину РФ.

