Прикордонники бригади "Форпост" взяли в полон окупантів за допомогою дрона

Про це повідомила ДПСУ, передає RegioNews .

"На підступах до позицій Сил оборони України, внаслідок вогневого подавлення та злагоджених дій прикордонників бригади "Форпост", за допомогою БПЛА "Matrice 4T", взято в полон 4 військовослужбовців ЗС РФ", - ідеться у повідомленні.

Російські військові залишили укриття, склали зброю та, виконуючи команди операторів українського дрона, рушили у напрямку українських позицій, щоб здатися.

"Ще кілька років тому такий сценарій здавався фантастикою. Сьогодні – це реальність сучасної війни, у якій технології та професіоналізм українських воїнів змушують ворога обирати між полоном і знищенням", - зазначили військові.

