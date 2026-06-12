ЗСУ знищили базу російських "дронарів" на Сумщині
Бійці 210-го окремого штурмового полку Сухопутних військ Збройних сил України виявили та знищили в Сумській області опорний пункт російських пілотів дронів
Про це повідомили у 210 ОШП, передає RegioNews.
"Дронарі 210 ОШП виявили взводний опорний пункт ворожих пілотів БПЛА на Сумщині. У співпраці з нашою авіацією розібрали його в нуль", - зазначили
військові.
Нагадаємо, що українські захисники продовжують нищити ворога на фронті. Прикордонники показали свіжі кадри з фронту, де вони атакують російську техніку.
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