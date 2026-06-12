ЗСУ знищили базу російських "дронарів" на Сумщині

Фото: Скриншот із відео

Бійці 210-го окремого штурмового полку Сухопутних військ Збройних сил України виявили та знищили в Сумській області опорний пункт російських пілотів дронів

Про це повідомили у 210 ОШП, передає RegioNews .

"Дронарі 210 ОШП виявили взводний опорний пункт ворожих пілотів БПЛА на Сумщині. У співпраці з нашою авіацією розібрали його в нуль", - зазначили військові.

Нагадаємо, що українські захисники продовжують нищити ворога на фронті. Прикордонники показали свіжі кадри з фронту, де вони атакують російську техніку.