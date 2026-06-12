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12 червня 2026, 17:59

ЗСУ знищили базу російських "дронарів" на Сумщині

12 червня 2026, 17:59
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Фото: Скриншот із відео
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Бійці 210-го окремого штурмового полку Сухопутних військ Збройних сил України виявили та знищили в Сумській області опорний пункт російських пілотів дронів

Про це повідомили у 210 ОШП, передає RegioNews.

"Дронарі 210 ОШП виявили взводний опорний пункт ворожих пілотів БПЛА на Сумщині. У співпраці з нашою авіацією розібрали його в нуль", - зазначили

військові.

Нагадаємо, що українські захисники продовжують нищити ворога на фронті. Прикордонники показали свіжі кадри з фронту, де вони атакують російську техніку.

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