Повалені дерева і перекриті дороги: негода накрила кілька областей України

Фото: ДСНС Вінниччини

Негода накрила одразу кілька областей України – через сильні пориви вітру рятувальники ліквідовували наслідки стихії на Сумщині, Кіровоградщині та Вінниччині

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За даними ДСНС, у регіонах фіксуються численні випадки падіння дерев. Вони перекривали автошляхи, пошкоджували транспортні засоби та конструкції.

Рятувальники оперативно працювали на місцях подій: розчищали дороги, прибирали аварійні дерева та усували наслідки небезпечних погодних умов.

У ДСНС закликають громадян бути обережними під час погіршення погодних умов і уникати перебування поблизу дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, погода в Україні 28 травня відчутно зміниться. На зміну теплу прийде прохолодне повітря. Вдень повітря може прогріватись в середньому до +15...+19 градусів за Цельсієм. На півдні України буде дещо тепліше – близько +20...+23°С.