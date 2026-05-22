22 травня 2026, 10:36

Нічні обстріли Сумщини: рятувальники ліквідували пожежі у трьох громадах

Вночі 22 травня російські війська атакували місто Білопілля, а також Ворожбянську та Глухівську громади Сумської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Під ударами опинилися житловий сектор, нежитлова будівля та цивільний автомобіль. Виникли пожежі.

Через загрозу повторних обстрілів рятувальники ДСНС були змушені призупиняти роботу та переходити в безпечне місце, проте згодом усі осередки горіння ліквідували.

Попередньо, загиблих чи постраждалих немає.

Нагадаємо, минулої доби російські війська обстріляли 36 населених пунктів Сумської області, застосувавши КАБи, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети. Внаслідок атак поранення отримали 11 людей.

Сумська область війна обстріли рятувальники пожежа ДСНС
