У Херсоні через атаку ворожого безпілотника загинув чоловік
У пʼятницю, 22 травня, близько 8:30 окупанти атакували безпілотником чоловіка у Дніпровському районі Херсона
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську МВА.
Чоловік отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці.
Його особу встановлюють відповідні служби.
Нагадаємо, вранці 22 травня у Херсоні через удар російського дрона спалахнув будинок. Рятувальники загасили пожежу.
