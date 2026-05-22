У ніч на 22 травня РФ атакувала Україну 124 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 115 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вночі 22 травня російські війська 15 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Під ударом опинилися чотири райони регіону.