22 травня 2026, 09:28

"Переломний момент війни": Сибіга закликав НАТО посилити підтримку України

Фото: з відкритих джерел
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час неформального засідання Ради Україна–НАТО у Гельсінгборзі заявив, що війна проти України перебуває у "переломному моменті"

Про це він написав у соцмережі X, передає RegioNews.

За словами Сибіги, Україна вже не лише отримує підтримку від союзників, а й сама є "контриб’ютором безпеки", партнером і донором досвіду, яким готова ділитися з країнами НАТО.

"Україна більше не просто просить про пожертви; ми є учасником у забезпеченні безпеки, донором та партнером, готовим ділитися своїм досвідом із союзниками", – зазначив міністр.

Він наголосив, що збільшення оборонних витрат є гарантією миру, та закликав країни Альянсу посилювати підтримку України.

"Збільшення оборонних витрат є гарантією миру, і я закликаю кожного члена НАТО робити внесок в оборону України. Ця інвестиція принесе найбільший мирний дивіденд у нашому житті", – зауважив Сибіга.

Також міністр підкреслив, що для досягнення миру необхідно поєднувати дипломатію, тиск і силу, закликавши до нового імпульсу у міжнародних зусиллях.

Нагадаємо, раніше експерт із питань Росії та історик Маттіас Уль у коментарі виданню Bild заявив, що швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто. На його думку, конфлікт може затягнутися на роки та навіть перейти у формат "нескінченної війни дронів"

