Авіаудар по Білозерці: росіяни скинули три КАБи на багатоповерхівки, є постраждалі

Фото ілюстративне

Російські війська скинули три КАБи на багатоповерхівки в селищі Білозерка на Херсонщині, відомо про двох постраждалих

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews .

Зазначається, що удару з авіації російські війська завдали по Білозерці орієнтовно о 10:00.

"Наразі відомо про одного постраждалого. До лікарні звернувся 63-річний чоловік, в якого діагностували мінно-вибухову травму та струс головного мозку”, - йдеться в повідомленні.

Постраждалого ушпиталили.

Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого через російський авіаудар по Білозерці.

Медична допомога знадобилась 27-річному чоловіку, який отримав вибухову травму та струс головного мозку.

Йому призначили амбулаторне лікування.

Нагадаємо, що у Харкові російські війська 21 травня атакували житловий сектор ударним безпілотником.