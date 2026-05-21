Авіаудар по Білозерці: росіяни скинули три КАБи на багатоповерхівки, є постраждалі
Російські війська скинули три КАБи на багатоповерхівки в селищі Білозерка на Херсонщині, відомо про двох постраждалих
Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що удару з авіації російські війська завдали по Білозерці орієнтовно о 10:00.
"Наразі відомо про одного постраждалого. До лікарні звернувся 63-річний чоловік, в якого діагностували мінно-вибухову травму та струс головного мозку”, - йдеться в повідомленні.
Постраждалого ушпиталили.
Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого через російський авіаудар по Білозерці.
Медична допомога знадобилась 27-річному чоловіку, який отримав вибухову травму та струс головного мозку.
Йому призначили амбулаторне лікування.
