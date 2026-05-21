21 травня 2026, 20:20

У Запоріжжі чоловік побив охоронця, бо думав, що це суддя

Фото з відкритих джерел
Шевченківський районний суд міста Запоріжжя розглядає справу щодо чоловіка, який побив працівника служби судової охорони. Тепер йому обрали запобіжний захід

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Інцидент стався 14 травня. Громадянин прибув до суду на засідання у справі, де він обвинувачений у заподіянні тілесного ушкодження середньої тяжкості. Він нібито почав групо порушувати громадський порядок. Зокрема, увімкнув музику на мобільному телефоні, висловлювався нецензурною лайкою на адресу судді Євгена Боєва, який розглядає його справу, поводився агресивно та намагався пройти до службової частини суду.

Охоронець зробив чоловіку зауваження. При цьому чоловік нібито повалив його на підлогу та почав бити кулаком по голові, тулубу та кінцівках. У потерпілого забої та садна лобної ділянки голови та лівого передпліччя.

Тепер чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Сам він пояснив, що почув голос, схожий на голос судді, та завдав кілька ударів. Тобто, він побив охоронця, бо подумав, що це суддя.

Нагадаємо, у Києві судитимуть двох чоловіків, які заради розваги до смерті забили перехожого. Подія трапилася у жовтні 2025 року на Харківському шосе. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

