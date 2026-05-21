На Дніпропетровщині викрили кол-центр, який ошукав громадян на 3 млн грн

Поліція Дніпропетровщини затримала псевдобанкірів, які ошукали громадян на майже 3 млн грн. Шахраї використовували методи соціальної інженерії, змушуючи жертв самостійно переказувати кошти на "безпечні" рахунки

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews .

Організована злочинна група, використовуючи шахрайські кол-центри, діяла за схемою "дзвінок з банку” і виманювала у людей гроші на підконтрольні рахунки дропів.

Поліцейські встановили, що фігуранти повідомляли потерпілим про нібито підозрілі транзакції, спроби оформлення кредитів або блокування банківських карток.

Використовуючи методи соціальної інженерії, зловмисники входили в довіру та переконували людей переказувати кошти на підконтрольні рахунки, які позиціонували як "безпечні”.

Дзвінки потерпілим здійснювалися, зокрема, і з тимчасово окупованих територій України. Внаслідок протиправної діяльності вже встановлено 22 потерпілих, яким завдано збитків на майже 3 мільйони гривень.

Поліцейські провели 40 обшуків за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах та інших приміщеннях, які використовувалися у злочинній діяльності. У результаті вилучено десятки одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, готівкові кошти, чорнову документацію та інші докази протиправної діяльності.

Десятьом фігурантам оголошено підозру у шахрайстві, їм загрожує до 8 років увʼязнення.

