Дніпрі пенсіонерка кидається посудом на людей та трощить молотком авто

Фото ілюстративне

У Дніпрі мешканці житломасиву Перемога скаржаться на пенсіонерку, яка нападає на жінок і дітей. Вона кидається в сусідів посудом і побила молотком припаркований автомобіль

Про це йдеться у дописі nastakirichenko у Threads, передає RegioNews .

На допис дніпрянки Анастасії відреагувало чимало містян, зокрема поділилися своїми історіями. Які підтверджують, що пенсіонерка, про яку йдеться, справді в неадекватному стані й, імовірно, потребує психіатричної допомоги.

Довідку з відповідного закладу літня жінка все ж має. Наглядає за нею нібито брат-опікун. Поведінку бабусі пов’язують із "весняним загостренням”.

Водночас для людей вона становить серйозну небезпеку.

Нагадаємо, що у Житомирі патрульні затримали чоловіка, який напав на перехожих і завдав тілесних ушкоджень двом людям.