20 травня 2026, 20:17

Сутенерство у Львові: суд виніс вирок двом організаторкам схеми надання сексуальних послуг

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок двом уродженкам Харківщини, які організували у місті мережу надання сексуальних послуг

Про це повідомляє zaxid.net, передає RegioNews.

За матеріалами справи, впродовж 2025-2026 року уродженки Харківської області Анна Мусієнко та Вікторія Мусієнко почали займатися сутенерством у Львові. У матеріалах справи вказано, що до секс-бізнесу було залучено щонайменше троє жінок.

Сутенерки розміщували оголошення з фотографіями та контактами жінок в інтернеті, а згодом узгоджували з клієнтами всі деталі зустрічей та оплати.

Зокрема, спільниці організовували виїзди повій на виклики до клієнтів в готелі або квартири у Львові.

Вартість години надання сексуальних послуг становила від 6,5 тис. грн. Усі прибутки вони розділяли між собою та жінками, яких залучили до проституції.

У суді обвинувачені повністю визнали свою вину, розкаялися у вчиненому та просили суворо їх не карати.

Суддя Петро Невойт визнав Анну Мусієнко та Вікторію Мусінко винними за ч.2 ст.303 ККУ (втягнення в заняття проституцією або примушування до цього з використанням обману, шантажу чи уразливого стану). За скоєне суд призначив їм покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, але змінив покарання на 1 рік та 6 місяців випробувального терміну.

Нагадаємо, що раніше поліція викрила 50-річну жительку Сум, яка організувала місце розпусти та залучила до надання сексуальних послуг 16-річну дівчину.

суд сутенерство Львів вирок сексуальна експлуатація
