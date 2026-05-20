Окупанти масовано атакували Дніпропетровщину, пошкоджено дитсадок та інфраструктуру
Ворог 20 травня понад 30 разів атакував Нікопольський, Криворізький, Кам’янський та Синельниківський райони
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
У Нікопольському районі пошкоджені дитсадок, житловий будинок, підприємство та об’єкти інфраструктури. Виникли пожежі. На жаль, загинула жінка.
У Криворізькому районі пошкоджена інфраструктура. Поранений 56-річний чоловік.
На Синельниківщині пошкоджені приватні будинки, виникла пожежа. Травмована 63-річна жінка.
У Кам’янському районі пошкоджені приватні житлові будинки, підприємство та об’єкти інфраструктури. Виникла пожежа.
Нагадаємо, що російський безпілотник атакував цивільний об’єкт у Батуринській громаді. Внаслідок влучання на території відпочинкового комплексу спалахнула пожежа.
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
На Запоріжжі 5-річна дівчинка пішла грати у схованти та зникла
20 травня 2026, 21:40Ворог завдав серію ударів по Чугуєву
20 травня 2026, 21:25Прикордонники рознесли росіян дронами на Курщині
20 травня 2026, 21:25На Дніпропетровщині у жінки спалили авто вщент
20 травня 2026, 21:05Погрожував ножем та кидав каміння: у Києві затримали агресивного чоловіка
20 травня 2026, 20:40Сутенерство у Львові: суд виніс вирок двом організаторкам схеми надання сексуальних послуг
20 травня 2026, 20:17На Тернопільщині п’яний школяр спалив автомобіль
20 травня 2026, 19:52Прикордонники показали, як дрони нищать росіян, які "люблять траву"
20 травня 2026, 19:50Дніпрі пенсіонерка кидається посудом в людей та трощить молотком авто
20 травня 2026, 19:36
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі блоги »