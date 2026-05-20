Росіяни вдарили по краєзнавчому музею у Конотопі
У Конотопі Сумської області внаслідок російської масованої атаки уночі 20 травня пошкоджений міський краєзнавчий музей імені О.М. Лазаревського
Про це повідомило Міністерство культури України, передає RegioNews.
"Під час масованої нічної атаки на Конотоп російський безпілотник прямим влучанням пошкодив будівлю Конотопського міського краєзнавчого музею імені О.М. Лазаревського", - ідеться у повідомленні.
Зазнали руйнувань покрівля, вхідні двері, внутрішні перегородки, стеля, підлога, а також усі експозиційні зали будівлі.
Співробітники музею здійснюють детальний аналіз масштабів руйнувань та оцінку завданої шкоди, а також організовують переміщення музейного майна, яке перебувало в будівлі.
Після завершення цих заходів будуть визначені подальші кроки щодо збереження й відновлення об’єкта, зазначили у Мінкульті.
У Мінкульті поінформували, що фондосховище музею не зазнало пошкоджень.
Крім того, додали у відомстві, "з установи, розташованої приблизно за 70 км від кордону з Російською Федерацією, раніше було здійснено часткове переміщення музейних предметів у межах перших двох етапів евакуації, а також тривала робота з пакування та вивезення подальшого музейних цінностей".
Нагадаємо, що у Конотопі на Сумщині вранці 20 травня під завалами будинку, що зазнав удару російських дронів, виявили тіло 94-річної жінки