Росіяни вдарили по краєзнавчому музею у Конотопі

Фото: Мінкульт

Про це повідомило Міністерство культури України, передає RegioNews .

"Під час масованої нічної атаки на Конотоп російський безпілотник прямим влучанням пошкодив будівлю Конотопського міського краєзнавчого музею імені О.М. Лазаревського", - ідеться у повідомленні.

Зазнали руйнувань покрівля, вхідні двері, внутрішні перегородки, стеля, підлога, а також усі експозиційні зали будівлі.

Співробітники музею здійснюють детальний аналіз масштабів руйнувань та оцінку завданої шкоди, а також організовують переміщення музейного майна, яке перебувало в будівлі.

Після завершення цих заходів будуть визначені подальші кроки щодо збереження й відновлення об’єкта, зазначили у Мінкульті.

У Мінкульті поінформували, що фондосховище музею не зазнало пошкоджень.

Крім того, додали у відомстві, "з установи, розташованої приблизно за 70 км від кордону з Російською Федерацією, раніше було здійснено часткове переміщення музейних предметів у межах перших двох етапів евакуації, а також тривала робота з пакування та вивезення подальшого музейних цінностей".

Нагадаємо, що у Конотопі на Сумщині вранці 20 травня під завалами будинку, що зазнав удару російських дронів, виявили тіло 94-річної жінки