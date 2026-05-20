20 травня 2026, 19:10

Росіяни вдарили по краєзнавчому музею у Конотопі

Фото: Мінкульт
У Конотопі Сумської області внаслідок російської масованої атаки уночі 20 травня пошкоджений міський краєзнавчий музей імені О.М. Лазаревського

Про це повідомило Міністерство культури України, передає RegioNews.

"Під час масованої нічної атаки на Конотоп російський безпілотник прямим влучанням пошкодив будівлю Конотопського міського краєзнавчого музею імені О.М. Лазаревського", - ідеться у повідомленні.

Зазнали руйнувань покрівля, вхідні двері, внутрішні перегородки, стеля, підлога, а також усі експозиційні зали будівлі.

Співробітники музею здійснюють детальний аналіз масштабів руйнувань та оцінку завданої шкоди, а також організовують переміщення музейного майна, яке перебувало в будівлі.

Після завершення цих заходів будуть визначені подальші кроки щодо збереження й відновлення об’єкта, зазначили у Мінкульті.

У Мінкульті поінформували, що фондосховище музею не зазнало пошкоджень.

Крім того, додали у відомстві, "з установи, розташованої приблизно за 70 км від кордону з Російською Федерацією, раніше було здійснено часткове переміщення музейних предметів у межах перших двох етапів евакуації, а також тривала робота з пакування та вивезення подальшого музейних цінностей".

Нагадаємо, що у Конотопі на Сумщині вранці 20 травня під завалами будинку, що зазнав удару російських дронів, виявили тіло 94-річної жінки

12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
