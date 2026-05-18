У Чернігові медсестру засудили до 15 років за держзраду та коригування атак РФ

У Чернігові до 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна засудили місцеву мешканку, яка працювала на російські спецслужби

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews .

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка ФСБ, яку СБУ викрила наприкінці 2024 року на коригуванні атак рф по Чернігову.

Встановлено, що саме за її координатами восени 2024 року війська РФ здійснили ракетний удар по одному з військових обʼєктів регіону.

Співробітники української спецслужби затримали зловмисницю перед виконанням наступного ворожого завдання – встановлення навпроти військового об’єкта прихованої відеокамери з віддаленим доступом для ФСБ.

За допомогою замаскованого відеопристрою рашисти сподівалися скоригувати по "цілі” комбінований ракетно-дроновий удар під час нової серії повітряних атак по регіону.

Як встановило розслідування, наведенням обстрілу займалася завербована ворогом медична сестра однієї з приватних медклінік міста. До уваги російської спецслужби вона потрапила, коли шукала "легкі заробітки” у профільних Телеграм-каналах.

В обмін на гроші зрадниця обходила територію обласного центру та його околиці, щоб сфотографувати на телефонну камеру локації Сил оборони з прив’язкою до місцевості.

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожий задум та задокументувала злочинну діяльність агентки. Одночасно було проведено комплексні заходи з убезпечення пунктів базування українських військ.

Під час обшуків у зрадниці вилучено смартфон, який вона використовувала для фотофіксації режимних об’єктів та координації своїх дій з куратором від ФСБ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

