День вишиванки може стати державним святом в Україні

Для цього по всій Україні розпочинають збір підписів під колективним зверненням до Верховної Ради з проханням законодавчо закріпити третій четвер травня як офіційний День вишиванки.

Підписати звернення можна буде з 14 до 20 травня у найближчих офісах ГО "Захист Держави". А також 21 травня – безпосередньо у День вишиванки –на тематичних локаціях, які облаштують регіональні осередки організації в центральних частинах усіх обласних центрів України.

У громадській організації наголошують, що День вишиванки вже майже двадцять років залишається справжнім народним святом, яке відзначають мільйони українців як в Україні, так і за кордоном.

"У понад ста країнах світу українці та всі, хто поділяє наші цінності, цього дня одягають вишиванку, бо вона – наш код, наша ідентичність, наша пам’ять", – зазначають у ГО "Захист Держави".

І додають, що після початку повномасштабної війни День вишиванки набув ще глибшого значення та став символом незламності, єдності й зв’язку між тилом і фронтом.

У ГО "Захист Держави"вважають, що попри міжнародне визнання свята, Україна досі не має офіційного державного дня на його честь.

"Держава має визнати те, що народ вже давно вирішив сам", – наголошують автори ініціативи.

Організація закликає Верховну Раду ініціювати та підтримати відповідний законопроєкт.

Довідка: День вишиванки – міжнародне свято, яке щороку відзначають у третій четвер травня. Воно не має фіксованого державного статусу, але стало масовим культурним явищем в Україні та серед українських громад за кордоном.

Свято зародилося у 2006 році з ініціативи студентів Чернівецького національного університету. Ідея полягала в тому, щоб обрати один день, коли українці одягатимуть вишиванку незалежно від місця перебування, віку чи соціального статусу.

Всесвітній день вишиванки у 2026 році відзначатимуть 21 травня.