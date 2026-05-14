14 травня 2026, 10:55

День вишиванки може стати державним святом в Україні

Громадська організація "Захист Держави" ініціювала надання Дню вишиванки статусу державного свята

Про це інформує пресслужба ГО, передає RegioNews.

Для цього по всій Україні розпочинають збір підписів під колективним зверненням до Верховної Ради з проханням законодавчо закріпити третій четвер травня як офіційний День вишиванки.

Підписати звернення можна буде з 14 до 20 травня у найближчих офісах ГО "Захист Держави". А також 21 травня – безпосередньо у День вишиванки –на тематичних локаціях, які облаштують регіональні осередки організації в центральних частинах усіх обласних центрів України.

У громадській організації наголошують, що День вишиванки вже майже двадцять років залишається справжнім народним святом, яке відзначають мільйони українців як в Україні, так і за кордоном.

"У понад ста країнах світу українці та всі, хто поділяє наші цінності, цього дня одягають вишиванку, бо вона – наш код, наша ідентичність, наша пам’ять", – зазначають у ГО "Захист Держави".

І додають, що після початку повномасштабної війни День вишиванки набув ще глибшого значення та став символом незламності, єдності й зв’язку між тилом і фронтом.

У ГО "Захист Держави"вважають, що попри міжнародне визнання свята, Україна досі не має офіційного державного дня на його честь.

"Держава має визнати те, що народ вже давно вирішив сам", – наголошують автори ініціативи.

Організація закликає Верховну Раду ініціювати та підтримати відповідний законопроєкт.

Довідка: День вишиванки – міжнародне свято, яке щороку відзначають у третій четвер травня. Воно не має фіксованого державного статусу, але стало масовим культурним явищем в Україні та серед українських громад за кордоном.

Свято зародилося у 2006 році з ініціативи студентів Чернівецького національного університету. Ідея полягала в тому, щоб обрати один день, коли українці одягатимуть вишиванку незалежно від місця перебування, віку чи соціального статусу.

Всесвітній день вишиванки у 2026 році відзначатимуть 21 травня.

