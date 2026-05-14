14 травня 2026, 21:25

Сили оборони вдарили по базах 51-ї армії РФ на Донеччині

Фото: Скриншот із відео
Сили оборони України завдали авіаційних ударів по двох точках запуску ворожих безпілотників у Покровську та місцю розміщення особового складу підрозділу армії РФ у Рівному Донецької області, у результаті чого знешкодили близько 30 російських військовослужбовців

Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України, передає RegioNews.

Ворог використовує цивільну забудову і бетонні укриття по всьому місту не лише для розміщення особового складу, а й як позиції для бойової роботи — запуску БПЛА та ведення аеророзвідки, зазначили військові.

"Для знищення наступального потенціалу Росії днями авіація Сил оборони у взаємодії з підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ завдала серію авіаударів по місцях скупчення противника", - поінформували в 7 корпусі ДШВ.

Зокрема у Покровську знищені два пункти накопичення росіян. Їх ворог використовував для запуску БПЛА "Молнія” і ведення аеророзвідки.

У населеному пункті Рівне, що між Покровськом та Мирноградом, Сили оборони знищили місце розміщення особового складу одного з підрозділів 51 загальновійськової армії РФ.

За наявною інформацією, внаслідок серії авіаударів українські військові ліквідували й поранили близько 30 російських військових.

Нагадаємо, що українські військові продовжують нищити ворога на фронті. На цей раз прикордонники показали, як росіяни намагаються ховатись від українських дронів.

