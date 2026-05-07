07 травня 2026, 18:56

Сили оборони уразили "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" у глибокому тилу РФ

Фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони України 7 травня уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", що у Пермському краї РФ

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає RegioNews.

У генштабі розповіли, що відстань до цілі становила понад 1500 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Внаслідок ударів на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

Зокрема загорілась установка ізомеризації, призначена для збільшення октанового числа легких бензинових фракцій, а також на установка первинної переробки нафти АВТ-2. Масштаби збитків від цієї атаки наразі уточнюються.

У Генштабі ЗСУ додали, що НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ з проєктною потужністю переробки близько 13 мільйонів тонн нафти на рік.

Завод спеціалізується на виробництві високоякісних нафтопродуктів, зокрема автомобільних бензинів, дизельного пального, авіаційного пального, які використовуються для забезпечення потреб російського війська.

Вдень 7 травня губернатор російського Пермського краю Дмитро Махонін підтверджував дронову атаку на "одне з промислових підприємств регіону".

Нагадаємо, що 29 квітня українські військові вдарили по російській нафтоперекачувальній станції біля міста Перм. Це за понад 1500 кілометрів від України.

